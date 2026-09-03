215 бойових зіткнень за добу: ворог атакував на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку - 31, та Костянтинівському - 25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Вчора противник здійснив 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 353 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10672 дрони-камікадзе та здійснили 2933 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 25 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти:

Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Малушине, Нескучне, Сопич, Атинське, Янжулівка, Ломленка, Рогізне, Волфине, Потапівка, Кружок, Нова Січ, Кучерівка, Суходіл, Мала Слобідка, Сімейчине, Голишівське, Будки, Шпиль Сумської області;

Красний Хутір Чернігівської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Хатнє, Водяне, Волохівка, Мала Вовча та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції дев’ять разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де, за уточненою інформацією, окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Шийківка, Діброва, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Миколайпілля, Софіївка, Вільне та Русин Яр.

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Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Білицьке, Вільне, Добропілля, Новофедорівка, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Мирне та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Гришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Новоандріївки, Новояковлівки, Степового, Приморського та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог не намагався покращити свої позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, сім гармат та позицій артилерії, три пункти управління БпЛА, склад-майстерню, пункт управління та ще один важливий об’єкт окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також знешкоджено одну бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, літак (підтверджено за попередній період), вертоліт (підтверджено за попередній період), 12 наземних робототехнічних комплексів, 1875 безпілотних літальних апаратів, 435 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

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