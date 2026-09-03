215 боевых столкновений за сутки: враг атаковал на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 215 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении — 31, и Константиновском — 25.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 98 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 353 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 10 672 дрона-камикадзе и осуществили 2 933 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 25 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись следующие населенные пункты:

Бачевск, Безсаловка, Коренок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Малушино, Нескучное, Сопич, Атинское, Янжуловка, Ломленка, Рогозное, Волфино, Потаповка, Кружок, Новая Сечь, Кучеровка, Суходол, Малая Слободка, Семейчино, Голишевское, Будки, Шпиль Сумской области;

Красный Хутор Черниговской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксирована одна штурмовая операция противника. Агрессор совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес пять авиационных ударов с применением 11 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Хатное, Водяное, Волоховка, Малая Волчья и Старица.

На Купянском направлении враг девять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Кившаревки и Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где, по уточненной информации, оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Диброва, Новоселовка, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районе населенного пункта Кривая Лука и в сторону Озерного.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 25 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Николайполье, Софиевка, Вольное и Русин Яр.

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Тридцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Белицкое, Вольное, Доброполье, Новофедоровка, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Мирное, а также в районе Молодецкого, Новоподогороднего, Гришино и Удачного.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка и Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районе Новоандреевки, Новояковлевки, Степового, Приморского и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг не пытался укрепить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, семь орудий и позиций артиллерии, три пункта управления БПЛА, склад-мастерскую, пункт управления и еще один важный объект оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1320 человек. Также уничтожены одна боевая бронированная машина, 69 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, самолет (подтверждено за предыдущий период), вертолет (подтверждено за предыдущий период), 12 наземных робототехнических комплексов, 1875 беспилотных летательных аппаратов, 435 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.

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