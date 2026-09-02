На фронте произошло 178 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, — Генштаб

С начала суток среды, 2 сентября, на фронте произошло 178 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 71 авиационный удар с применением 243 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6548 дронов-камикадзе и осуществил 2083 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес пять авиаударов с применением 11 КАБ, проводил одну штурмовую операцию, совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Хатнее, Водяное и Старица.

противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Хатнее, Водяное и Старица. На Купянском направлении враг восемь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Ковшаровки и Глушковки. Один бой продолжается.

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Бои на востоке

Пять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Шейковка, Диброва и Новоосиново. Одна из этих атак продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Озерное.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 21 вражеский штурм в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Николайполье, Софиевка и Вольное.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Белицкое, Вольное, Доброполье, Новофедоровка, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, а также в районе Молодецкого, Новоподогороднего и Удачного. Одна атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 48 оккупантов, 25 — ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, орудие, пять специальных средств, пункт управления БПЛА и 27 укрытий личного состава противника. Повреждены три орудия, девять единиц автомобильной техники, две РСЗО, четыре пункта управления БПЛА и 106 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 368 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка и Горькое.

Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка и Горькое. На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Новоандреевки, Новояковлевки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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