С начала суток произошло 206 боевых столкновений, чаще всего враг атакует на Покровском направлении, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 206 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 61 авиационный удар с применением 188 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6538 дронов-камикадзе и осуществил 2385 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник атаковал дважды, совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Довгенькое, Радьковка, Охримовка и Чугуновка. Три штурмовых операции противника продолжаются.
- На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.
Бои на востоке
Восемь попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новый Мир, Новоселовка и недалеко от Лимана. Две из этих атак продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Рай-Александровка.
На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка и Кучеров Яр. Три боевых столкновения еще продолжаются.
Тридцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергиевка, а также в районе Молодецкого, Новоподогороднего, Котлиного, Удачного и Новопавловки. Одна атака продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 42 оккупанта, 24 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, два специальных средства и 38 укрытий личного состава противника. Повреждено четыре орудия, единицу автомобильной техники, три пункта управления БПЛА и 68 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 236 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Мирного и Рыбного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижовка и Червоная Криница.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Бой продолжается.
- На Приднепровском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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