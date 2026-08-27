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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 482 150 человек (+1 400 за сутки), 12 304 танка, 48 694 артиллерийских системы, 25 237 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 482 150 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 482 150 (+1 400) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков – 12 304 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин – 25 237 (+7) единиц;
  • артиллерийских систем – 48 694 (+53) единицы;
  • РСЗО – 2 065 (+3) единиц;
  • средства ПВО – 1 590 (+2) единиц;
  • самолетов – 440 (+0) единиц;
  • вертолетов – 354 (+0) единицы;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 404 (+17) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 483 367 (+1 762) единиц;
  • крылатых ракет – 5 052 (+0) единицы;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) единиц;
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 140 248 (+494) единиц;
  • специальной техники – 4 602 (+10) единицы.

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Потери россиян на утро 17 августа

Автор: 

армия РФ (24044) Генштаб ВС (8660) ликвидация (4539) уничтожение (10617)
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