Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 482 150 осіб (+1 400 за добу), 12 304 танки, 48 694 артсистеми, 25 237 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 482 150 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 482 150 (+1 400) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків – 12 304 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.
- артилерійських систем – 48 694 (+53) од.
- РСЗВ – 2 065 (+3) од.
- засоби ППО – 1 590 (+2) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.
- крилаті ракети – 5 052 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 140 248 (+494) од.
- спеціальна техніка – 4 602 (+10) од.
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