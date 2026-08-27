Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 482 150 осіб (+1 400 за добу), 12 304 танки, 48 694 артсистеми, 25 237 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 482 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 482 150 (+1 400) осіб (поранено та ліквідовано);

танків – 12 304 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.

артилерійських систем – 48 694 (+53) од.

РСЗВ – 2 065 (+3) од.

засоби ППО – 1 590 (+2) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.

крилаті ракети – 5 052 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 140 248 (+494) од.

спеціальна техніка – 4 602 (+10) од.

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