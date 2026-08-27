Від початку доби відбулося 206 боєзіткнень, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку,- Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 206 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор здійснив 61 авіаційний удар із застосуванням 188 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6538 дронів-камікадзе та здійснив 2385 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник атакував двічі, здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка та Чугунівка. Три штурмові дії противника тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Бої на сході

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новий Мир, Новоселівка та неподалік Лиману. Дві з цих атак тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка та Кучерів Яр. Три боєзіткнення ще тривають.

Тридцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Ганнівка, Чернігівка, Світле, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного, Новопавлівки. Одна атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупанти, 24 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби та 38 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири гармати, одиницю автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та 68 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 236 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Мирного та Рибного.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік населених пунктів Воздвижівка та Червона Криниця.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупиняли дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та Новоданилівки. Бій триває.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.