На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 175 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 29 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 47 авиационных ударов с применением 195 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7182 дрона-камикадзе и совершил 2305 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник совершил одну атаку, нанес один авиаудар, сбросил две авиабомбы, совершил 92 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Графское, Чугуновка, Хатнее и в районе Старицы. Две штурмовые операции противника продолжаются.

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На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Радьковки.

Бои на востоке

Пять атак захватчиков были отбиты на Лиманском направлении в районе Новоселовки и недалеко от Лимана и Дибровы. Одна атака продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Орехуватки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр и в сторону Николайполя. Два боевых столкновения еще продолжаются.

Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Новоподогородное, а также в районе Удачного и Новониколаевки. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 50 оккупантов, 10 — ранены; уничтожено семь единиц автомобильной техники, одно специальное средство, один пункт управления БПЛА, один склад боеприпасов и 25 укрытий личного состава противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, три орудия, четыре пункта управления БПЛА и 92 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 323 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Березового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

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Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.