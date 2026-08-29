На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб
Всего с начала этих суток на фронте произошло 175 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 29 августа, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 47 авиационных ударов с применением 195 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7182 дрона-камикадзе и совершил 2305 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник совершил одну атаку, нанес один авиаудар, сбросил две авиабомбы, совершил 92 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, два из которых – с применением РСЗО.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Графское, Чугуновка, Хатнее и в районе Старицы. Две штурмовые операции противника продолжаются.
На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Радьковки.
Бои на востоке
Пять атак захватчиков были отбиты на Лиманском направлении в районе Новоселовки и недалеко от Лимана и Дибровы. Одна атака продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Орехуватки. Еще одно боевое столкновение продолжается.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр и в сторону Николайполя. Два боевых столкновения еще продолжаются.
Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Новоподогородное, а также в районе Удачного и Новониколаевки. Два боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 50 оккупантов, 10 — ранены; уничтожено семь единиц автомобильной техники, одно специальное средство, один пункт управления БПЛА, один склад боеприпасов и 25 укрытий личного состава противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, три орудия, четыре пункта управления БПЛА и 92 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 323 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Березового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоселовка.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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