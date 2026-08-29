Иностранные наемники составляют до 30% российских сил на Лиманском направлении — 66-я ОМБр

На Лиманском направлении растет число иностранных наемников в составе оккупационных войск, в настоящее время они составляют около 30%. Среди них — выходцы из стран Латинской Америки, африканских стран и стран Юго-Восточной Азии.

Об этом рассказал в программе "Суспільне Студія" пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго Василий Денисюк, передает Цензор.НЕТ.

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РФ пытается наращивать личный состав

В частности, пресс-секретарь рассказал, что армия РФ ищет уязвимые участки по всей линии фронта на этом направлении, пытаясь добиться хотя бы локальных успехов и развить их. С этой целью российское командование постоянно пополняет подразделения личным составом и накапливает силы вблизи переднего края.

"Пытается наращивать свой личный состав на передовом крае, увеличивать его численность для продолжения этих атак. Это попытка компенсировать те потери, которые ранее понесла российская армия. Кроме того, увеличивает количество экипажей беспилотных систем, то есть пытается действовать не только на земле. Пытается увеличить и беспилотную составляющую для того, чтобы таким же образом атаковать наши позиции и наши логистические маршруты", — отметил Денисюк.

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Иностранные наемники РФ

По словам пресс-секретаря, растет количество иностранных наемников в составе оккупационных войск. По оценкам бригады, в настоящее время они составляют около 30% личного состава на Лиманском направлении. Среди этих наемников — выходцы из стран Латинской Америки, африканских стран и стран Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что их численность постоянно растет.

"То есть, если россияне вводят свежую роту в зону нашей ответственности, то один взвод этой роты обязательно состоит полностью из иностранцев. Уровень подготовки крайне низкий. Россияне обманным путем привлекают их в ряды оккупационной армии и буквально сразу же, почти без подготовки, отправляют на выполнение боевых задач", — рассказал Денисюк.

Также отмечается, что многих из них вербуют обманом и почти без подготовки отправляют на боевые задания. Из-за этого растет количество случаев попадания в плен.

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Атаки РФ на логистику

Кроме того, войска РФ продолжают активно атаковать украинскую логистику. Для этого они используют большое количество FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне и авиацию. Особое внимание оккупанты уделяют попыткам уничтожения переправ через реки Оскол и Северский Донец, пытаясь затруднить снабжение украинских подразделений.

Он добавил, что одной из главных задач украинских подразделений остается срыв накопления российских сил. Военные выявляют и уничтожают штурмовые группы еще на подходах к линии боевого столкновения, а также наносят удары по местам сосредоточения личного состава российских войск.

Денисюк подчеркнул, что потери оккупационных войск на Лиманском направлении остаются значительными.

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