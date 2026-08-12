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Новости Фото Иностранніе наемники в армии рф
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В апреле прибыл в РФ, а в мае был ликвидирован на Донетчине: ГУР идентифицировало наемника из Филиппин. ФОТО

Украинские разведчики установили личность наемника РФ из Филиппин, уничтоженного в ходе войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Речь идет о Джерике Джумадиле Ундоле (Jeric Jumadil Undol), 05.03.1989 г. р., уроженце Манильской агломерации.

Идентифицирован ликвидированный наемник РФ из Филиппин

Известно, что Ундол оформил российскую визу 22 января 2026 года, а 18 апреля прибыл в РФ, где сразу же приступил к оформлению контракта.

Идентифицирован ликвидированный наемник РФ из Филиппин
Идентифицирован ликвидированный наемник РФ из Филиппин
Идентифицирован ликвидированный наемник РФ из Филиппин

"Наемника разместили в центре "Авангард" - учреждении военно-патриотического воспитания молодежи. 3 мая филиппинец заключил годичный контракт с оккупационной армией, после чего его направили на подготовку. Как и другие иностранные наемники, долго он там не задержался - пробыл около недели", - рассказали в ГУР.

Идентифицирован ликвидированный наемник РФ из Филиппин
Идентифицирован ликвидированный наемник РФ из Филиппин

Уже примерно в середине мая филиппинец находился на линии боевого столкновения.

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"В конце месяца он погиб во время бессмысленного штурма в районе населенного пункта Катериновка Донецкой области, расположенного вблизи стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей.

Наемник сознательно проигнорировал предупреждения правительства Филиппин и местное законодательство, поддавшись соблазну шанса получить "легкие" деньги. В итоге за свое решение он поплатился жизнью", - говорится в сообщении.

Данные проекта "Хочу жить" свидетельствуют, что на войне против РФ погибли как минимум 2 филиппинца, еще один - в плену.

Читайте: Кремль продолжает вербовать наемников из стран Глобального Юга для войны против Украины, - ЦПД

Автор: 

армия РФ (23923) наемники рф (2170) ГУР (863)
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