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Новини Фото Іноземні найманці в армії РФ
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У квітні прибув до РФ, а в травні був ліквідований на Донеччині: ГУР ідентифікувало найманця з Філіппін. ФОТО

Українські розвідники ідентифікували особу ліквідованого на війні проти України найманця РФ із Філіппін.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 05.03.1989 р. н., уродженця Манільської агломерації.

Ідентифіковано ліквідованого найманця РФ з Філіппін

Відомо, що Ундол оформив російську візу 22 січня 2026 року, а 18 квітня прибув до РФ, де одразу розпочав процес оформлення контракту.

Ідентифіковано ліквідованого найманця РФ з Філіппін
Ідентифіковано ліквідованого найманця РФ з Філіппін
Ідентифіковано ліквідованого найманця РФ з Філіппін

"Найманця розмістили у центрі "авангард" - закладі військово-патріотичного виховання молоді. 3 травня філіппінець уклав однорічний контракт з окупаційною армією, після чого його направили на підготовку. Як і інші іноземні найманці, довго він там не затримався - пробув близько тижня", - розповіли у ГУР.

Ідентифіковано ліквідованого найманця РФ з Філіппін
Ідентифіковано ліквідованого найманця РФ з Філіппін

Вже орієнтовно в середині травня філіппінець перебував на лінії бойового зіткнення.

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"Наприкінці місяця він загинув під час безглуздого штурму в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області, розташованого поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.

Найманець свідомо проігнорував застереження уряду Філіппін і місцеве законодавство, спокусившись шансом отримати "легкі" гроші. Зрештою, за своє рішення він поплатився життям", - йдеться в повідомленні.

Дані проєкту "Хочу жить" свідчать, що на війні проти РФ загинули щонайменше 2 філіппінців, ще один - в полоні.

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Автор: 

армія рф (22083) Філіппіни (21) найманці рф (2141) ГУР (896)
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