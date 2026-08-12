У квітні прибув до РФ, а в травні був ліквідований на Донеччині: ГУР ідентифікувало найманця з Філіппін. ФОТО

Українські розвідники ідентифікували особу ліквідованого на війні проти України найманця РФ із Філіппін.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 05.03.1989 р. н., уродженця Манільської агломерації.

Відомо, що Ундол оформив російську візу 22 січня 2026 року, а 18 квітня прибув до РФ, де одразу розпочав процес оформлення контракту.







"Найманця розмістили у центрі "авангард" - закладі військово-патріотичного виховання молоді. 3 травня філіппінець уклав однорічний контракт з окупаційною армією, після чого його направили на підготовку. Як і інші іноземні найманці, довго він там не затримався - пробув близько тижня", - розповіли у ГУР.





Вже орієнтовно в середині травня філіппінець перебував на лінії бойового зіткнення.

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"Наприкінці місяця він загинув під час безглуздого штурму в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області, розташованого поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.



Найманець свідомо проігнорував застереження уряду Філіппін і місцеве законодавство, спокусившись шансом отримати "легкі" гроші. Зрештою, за своє рішення він поплатився життям", - йдеться в повідомленні.

Дані проєкту "Хочу жить" свідчать, що на війні проти РФ загинули щонайменше 2 філіппінців, ще один - в полоні.

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