У квітні прибув до РФ, а в травні був ліквідований на Донеччині: ГУР ідентифікувало найманця з Філіппін. ФОТО
Українські розвідники ідентифікували особу ліквідованого на війні проти України найманця РФ із Філіппін.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 05.03.1989 р. н., уродженця Манільської агломерації.
Відомо, що Ундол оформив російську візу 22 січня 2026 року, а 18 квітня прибув до РФ, де одразу розпочав процес оформлення контракту.
"Найманця розмістили у центрі "авангард" - закладі військово-патріотичного виховання молоді. 3 травня філіппінець уклав однорічний контракт з окупаційною армією, після чого його направили на підготовку. Як і інші іноземні найманці, довго він там не затримався - пробув близько тижня", - розповіли у ГУР.
Вже орієнтовно в середині травня філіппінець перебував на лінії бойового зіткнення.
"Наприкінці місяця він загинув під час безглуздого штурму в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області, розташованого поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.
Найманець свідомо проігнорував застереження уряду Філіппін і місцеве законодавство, спокусившись шансом отримати "легкі" гроші. Зрештою, за своє рішення він поплатився життям", - йдеться в повідомленні.
Дані проєкту "Хочу жить" свідчать, що на війні проти РФ загинули щонайменше 2 філіппінців, ще один - в полоні.
Будь ласка, зачекайте...
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