Іноземні найманці становлять до 30% російських сил На Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

На Лиманському напрямку зростає кількість іноземних найманців у складі окупаційних військ, нині вони становлять близько 30%. Серед них - вихідці з країн Латинської Америки, африканських країн і країн Південно-Східної Азії.

Про це розповів у "Суспільне Студія" речник 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, передає Цензор.НЕТ.

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РФ намагається накопичувати особовий склад

Так, речник розповів, що армія РФ шукає вразливі ділянки по всій лінії фронту на напрямку, намагаючись досягти хоча б локальних успіхів і розвинути їх. З цією метою російське командування постійно поповнює підрозділи особовим складом та накопичує сили поблизу переднього краю.

"Намагається накопичувати свій особовий склад на передньому краї, збільшувати його чисельну складову для продовження цих атак. Це намагання компенсувати ті втрати, які попередньо зазнала російська армія. Крім того, збільшує кількість і екіпажів безпілотних систем, тобто намагається діяти не лише на землі. Намагається збільшувати і безпілотну складову для того, щоб так само атакувати наші позиції, і наші логістичні маршрути", - зазначив Денисюк.

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Іноземні найманці РФ

За словами речника, зростає кількість іноземних найманців у складі окупаційних військ. За оцінками бригади, нині вони становлять близько 30% особового складу на Лиманському напрямку. Серед цих найманці - вихідці з країн Латинської Америки, африканських країн і країн Південно-Східної Азії.

Наголошується, що їхня чисельність постійно зростає.

"Тобто, якщо росіяни закидують свіжу роту в смугу нашої відповідальності, то з цієї роти один взвод обов'язково складається повністю з іноземців. Рівень підготовки вкрай низький. росіяни шляхом обману залучають їх до лав окупаційної армії і буквально одразу ж, майже без підготовки, відправляють на виконання бойових завдань", - розповів Денисюк.

Також зауважується, що багатьох із них вербують обманом і майже без підготовки відправляють на бойові завдання. Через це зростає кількість випадків здачі в полон.

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Атаки РФ на логістику

Крім того, війська РФ продовжують активно атакувати українську логістику. Для цього вони використовують велику кількість FPV-дронів, безпілотників на оптоволокні та авіацію. Особливу увагу окупанти приділяють спробам знищення переправ через річки Оскіл і Сіверський Донець, намагаючись ускладнити постачання українських підрозділів.

Він додав, що одним із головних завдань українських підрозділів залишається зрив накопичення російських сил. Військові виявляють та знищують штурмові групи ще на підходах до лінії бойового зіткнення, а також завдають ударів по місцях зосередження особового складу російського війська.

Денисюк наголосив, що втрати окупаційних військ на Лиманському напрямку залишаються значними.

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