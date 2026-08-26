Був сліпий на одне око: РФ відправила на війну проти України мігранта з Молдови, якого невдовзі ліквідували

Росія змусила громадянина Молдови підписати контракт із армією РФ після затримання через нібито незаконне перебування в РФ. Невдовзі його ліквідували на передовій.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Віктор Табирця (11.01.1980 р.н.) 18 березня 2026 року отримав постанову про незаконне перебування на території РФ, видану силовиками міста Данкові Липецької області.

За даними розвідки, у Липецьку проживає сім'я Табирці - дружина та дочка 2007 року народження, які є громадянами Росії.

"Однак тамтешніх вертухаїв це не надто цікавило — громадянина Молдови покарали штрафом у 5 тисяч рублів (приблизно 58,81 долара США) та оголосили про намір видворити з росії.



Далі чоловіка помістили до місцевого "спецприйомника" для мігрантів, де запропонували вибір: або депортація, або контракт з російською окупаційною армією. Табирця обрав останнє — і невдовзі був ліквідований на війні", - йдеться в повідомленні.

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Контракт Табирця, який був сліпий на одне око, підписав 28 квітня 2026 року та одразу вирушив до навчального центру.







У першій половині травня чоловіка відправили на фронт в Україну. Уже у червні він був ліквідований у Харківській області.

Дані проєкту "Хочу жить" свідчать, що РФ незаконно завербувала на війну проти України щонайменше 857 громадян Молдови, з них підтверджено загибель 81, ще 8 - у полоні.

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