Был слеп на один глаз: РФ отправила на войну против Украины мигранта из Молдовы, которого вскоре ликвидировали

Россия заставила гражданина Молдовы подписать контракт с армией РФ после задержания за якобы незаконное пребывание в РФ. Вскоре его убили на передовой.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Виктор Табирца (11.01.1980 г.р.) 18 марта 2026 года получил постановление о незаконном пребывании на территории РФ, выданное силовиками города Данкова Липецкой области.

По данным разведки, в Липецке проживает семья Табирца — жена и дочь 2007 года рождения, которые являются гражданами России.

"Однако местных верхушек это не слишком интересовало — гражданина Молдовы оштрафовали на 5 тысяч рублей (примерно 58,81 доллара США) и объявили о намерении выдворить из России.



Затем мужчину поместили в местный "спецприемник" для мигрантов, где предложили выбор: либо депортация, либо контракт с российской оккупационной армией. Табирца выбрал последнее — и вскоре был ликвидирован на войне", — говорится в сообщении.

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Контракт Табирца, который был слеп на один глаз, подписали 28 апреля 2026 года, и он сразу отправился в учебный центр.







В первой половине мая мужчину отправили на фронт в Украину. Уже в июне он был ликвидирован в Харьковской области.

Данные проекта "Хочу жить" свидетельствуют, что РФ незаконно завербовала на войну против Украины не менее 857 граждан Молдовы, из них подтверждена гибель 81, еще 8 — в плену.

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