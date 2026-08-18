Гана обвинила Россию в незаконной вербовке своих граждан для участия в войне против Украины.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава МИД страны Сэмюэл Окудзето Аблаква после встречи с российским коллегой Лавровым заявил, что тот согласился работать над урегулированием этого вопроса.

По данным Аблаквы, в Украине погибли 62 его соотечественника, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Лавров подтвердил, что граждане Ганы подписывали контракты с российским Минобороны, однако заявил, что они делали это "из солидарности со страной, которая им также помогала бороться с расизмом", а также "из материальных финансовых соображений".

Глава МИД также сообщил, что Москва получала аналогичные обращения от других стран.

"В Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, поступившие сегодня от ганских друзей", — сказал министр страны-оккупанта.

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Что этому предшествовало?

По меньшей мере 2982 гражданина 37 африканских стран были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Известно о примерно 486 погибших завербованных африканцах.

В Украине находятся в плену более 300 иностранных граждан, которые воевали на стороне России против украинских сил.

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