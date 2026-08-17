Россия завербовала на войну против Украины почти 3 тысячи граждан Африки, около 500 уже погибли, - МИД

По меньшей мере 2982 гражданина из 37 африканских стран были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Известно о примерно 486 погибших завербованных африканцах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные приводит Министерство иностранных дел Украины в ответе на запрос "Суспильного".

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Больше всего завербованных — из восьми стран Африки

По информации МИД, больше всего людей Россия привлекла из Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

В то же время в Украине в качестве военнопленных в настоящее время находятся 35 граждан из 17 африканских государств.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия применяет различные схемы для привлечения иностранцев в армию.

В частности, потенциальным рекрутам могут предлагать гражданскую работу или обучение, обещать высокие зарплаты, получение российского гражданства и другие социальные или миграционные преимущества.

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Контракты заставляют подписывать под угрозой депортации или тюремного заключения

По данным МИД, в некоторых случаях иностранцев заставляют заключать военные контракты на русском языке, которым они могут не владеть. Для давления на них используют угрозы депортацией или заключением.

Украинские дипломаты информируют власти африканских государств о случаях привлечения их граждан в российскую армию и проводят информационные кампании, направленные на противодействие вербовке.

МИД Украины совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными также создал специальный ресурс для потенциальных жертв российских вербовщиков. На нем на английском, французском и суахили размещена информация о методах вербовки, свидетельства пострадавших и рекомендации для завербованных и их семей.

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