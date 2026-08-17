Росія завербувала на війну проти України майже 3 тисячі громадян Африки, близько 500 уже загинули, - МЗС

Щонайменше 2982 громадянина 37 африканських країн були завербовані Росією для участі у війні проти України. Відомо про близько 486 загиблих завербованих африканців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані наводить Міністерство закордонних справ України у відповіді на запит Суспільного.

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Найбільше завербованих – із восьми країн Африки

За інформацією МЗС, найбільше людей Росія залучила з Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру та Малі.

Водночас в Україні як військовополонені наразі перебувають 35 громадян із 17 африканських держав.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Росія застосовує різні схеми для залучення іноземців до війська.

Зокрема, потенційним рекрутам можуть пропонувати цивільну роботу або навчання, обіцяти високі зарплати, отримання російського громадянства та інші соціальні чи міграційні переваги.

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Контракти змушують підписувати під загрозою депортації або ув’язнення

За даними МЗС, у деяких випадках іноземців примушують укладати військові контракти російською мовою, якою вони можуть не володіти. Для тиску на них використовують погрози депортацією або ув’язненням.

Українські дипломати інформують владу африканських держав про випадки залучення їхніх громадян до російської армії та проводять інформаційні кампанії, спрямовані на протидію вербуванню.

МЗС України спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими також створило спеціальний ресурс для потенційних жертв російських вербувальників. На ньому англійською, французькою та суахілі розміщена інформація про методи рекрутингу, свідчення постраждалих і рекомендації для завербованих та їхніх родин.

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