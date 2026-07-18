Ботсвана заявляет об активном вербовке Россией ее граждан на войну против Украины

Министерство международных отношений Ботсваны заявило о стремительном росте числа граждан, которых Россия привлекает к войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Министерство опубликовало заявление, в котором содержится предупреждение гражданам о том, что не следует принимать предложения о работе без проверки их подлинности. Отмечается, что многих обманом заставляют выехать за границу, а затем принуждают к участию в боевых действиях против Украины.

"Количество граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение, вовлекая в подобные схемы, растет с угрожающей скоростью", - сообщает министерство, которое заявило, что "продолжает получать полные отчаяния звонки от граждан Ботсваны, уже находящихся на передовой, с описанием опасных условий, с которыми они сталкиваются".

Bloomberg отметило, что ранее в таких странах, как Кения и Южная Африка, были арестованы и обвинены лица, вербовавшие африканцев для участия в российской войне.

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