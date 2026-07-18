Ботсвана заявляє про активне вербування Росією її громадян на війну проти України

Міністерство міжнародних відносин Ботсвани заявило про стрімке зростання громадян, яких Росія залучає до війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Міністерство опублікувало заяву, в якій міститься застереження громадянам від прийняття пропозицій щодо роботи без перевірки їхньої справжності. Зазначається, що багатьох обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до участі в бойових діях проти України.

"Кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману, залучаючи до подібних схем, зростає із загрозливою швидкістю", - повідомляє міністерство, яке заявило, що "продовжує отримувати сповнені розпачу дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, з описом небезпечних умов, з якими вони стикаються".

Bloomberg зазначило, що раніше в таких країнах, як Кенія та Південна Африка, було заарештовано та звинувачено осіб, які вербували африканців для участі у російській війні.

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