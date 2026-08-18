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Новини Африканські найманці армії РФ
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Гана закликала РФ припинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України

Гана просить РФ припинити вербувати своїх громадян на війну

Гана звинуватила Росію в незаконному вербуванні своїх громадян на війну проти України.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС країни Семюел Окудзето Аблаква після зустрічі із російським колегою Лавровим заявив, що той погодився працювати над врегулюванням цього питання.

За даними Аблакви, в Україні загинули 62 його співвітчизники, ще 15 вважаються зниклими безвісти.

Лавров підтвердив, що громадяни Гани підписували контракти з російським Міноборони, однак заявив, що вони робили це "із солідарності з країною, яка їм також допомагала боротися з расизмом", а також "з матеріальних фінансових міркувань".

Глава МЗС також повідомив, що Москва отримувала аналогічні звернення від інших країн.

"У Міністерстві оборони є спеціальна структура, яка розглядає, і я переконаний, розгляне й додаткові прохання, які надійшли сьогодні від ганських друзів", - сказав міністр країни-окупанта.

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Що передувало?

  • Щонайменше 2982 громадянина 37 африканських країн були завербовані Росією для участі у війні проти України. Відомо про близько 486 загиблих завербованих африканців.
  • В Україні перебувають у полоні понад 300 іноземних громадян, які воювали на боці Росії проти українських сил.

Читайте: Росія завербувала на війну проти України майже 3 тисячі громадян Африки, близько 500 уже загинули, - МЗС

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