Гана закликала РФ припинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України

Гана звинуватила Росію в незаконному вербуванні своїх громадян на війну проти України.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС країни Семюел Окудзето Аблаква після зустрічі із російським колегою Лавровим заявив, що той погодився працювати над врегулюванням цього питання.

За даними Аблакви, в Україні загинули 62 його співвітчизники, ще 15 вважаються зниклими безвісти.

Лавров підтвердив, що громадяни Гани підписували контракти з російським Міноборони, однак заявив, що вони робили це "із солідарності з країною, яка їм також допомагала боротися з расизмом", а також "з матеріальних фінансових міркувань".

Глава МЗС також повідомив, що Москва отримувала аналогічні звернення від інших країн.

"У Міністерстві оборони є спеціальна структура, яка розглядає, і я переконаний, розгляне й додаткові прохання, які надійшли сьогодні від ганських друзів", - сказав міністр країни-окупанта.

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Що передувало?

Щонайменше 2982 громадянина 37 африканських країн були завербовані Росією для участі у війні проти України. Відомо про близько 486 загиблих завербованих африканців.

В Україні перебувають у полоні понад 300 іноземних громадян, які воювали на боці Росії проти українських сил.

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