Гана закликала РФ припинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України
Гана звинуватила Росію в незаконному вербуванні своїх громадян на війну проти України.
Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Глава МЗС країни Семюел Окудзето Аблаква після зустрічі із російським колегою Лавровим заявив, що той погодився працювати над врегулюванням цього питання.
За даними Аблакви, в Україні загинули 62 його співвітчизники, ще 15 вважаються зниклими безвісти.
Лавров підтвердив, що громадяни Гани підписували контракти з російським Міноборони, однак заявив, що вони робили це "із солідарності з країною, яка їм також допомагала боротися з расизмом", а також "з матеріальних фінансових міркувань".
Глава МЗС також повідомив, що Москва отримувала аналогічні звернення від інших країн.
"У Міністерстві оборони є спеціальна структура, яка розглядає, і я переконаний, розгляне й додаткові прохання, які надійшли сьогодні від ганських друзів", - сказав міністр країни-окупанта.
Що передувало?
- Щонайменше 2982 громадянина 37 африканських країн були завербовані Росією для участі у війні проти України. Відомо про близько 486 загиблих завербованих африканців.
- В Україні перебувають у полоні понад 300 іноземних громадян, які воювали на боці Росії проти українських сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль