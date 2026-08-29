На фронті зафіксовано 175 боєзіткнень. Найактивніше ворог діє на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 29 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Агресор завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 47 авіаційних ударів із застосуванням 195 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7182 дрони-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник здійснив одну атаку, завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 92 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Графське, Чугунівка, Хатнє та в районі Стариці. Дві штурмові дії противника тривають.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік Радьківки.

Бої на сході

П’ять атак загарбників відбивали на Лиманському напрямку у районі Новоселівки та неподалік Лиману й Діброви. Одна атака досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука Різниківка та в бік Оріхуватки. Ще одне боєзіткнення триває.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Два боєзіткнення ще тривають.

Сімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне та в районі Удачного й Новомиколаївки. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 50 окупантів, 10 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів та 25 укриттів особового складу противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три гармати, чотири пункти управління БпЛА та 92 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 323 безпілотних літальних апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Березового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.