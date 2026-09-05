Вибухи лунали у Дніпрі та області: окупанти вдарили по промисловому підприємству в Кам’янському (оновлено)
У ніч на 5 вересня у Дніпрі та області лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі в напрямку Дніпропетровщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Швидкісна ціль на Дніпро, - повідомлялося о 01:19.
Декілька цілей на Дніпро. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 01:20.
Та на Камянське, - повідомили ПС о 01:21.
Вибухи у місті та області
У Дніпрі пролунали вибухи, повідомило "Суспільне" о 01:21. Також повідомлялося про вибухи у Камʼянському на Дніпропетровщині.
Оновлена інформація
О 01:50 очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Він додав, що повітряна тривога в області триває.
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