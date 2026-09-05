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Новини Вибухи в Дніпрі Атака на Дніпро
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Вибухи лунали у Дніпрі та області: окупанти вдарили по промисловому підприємству в Кам’янському (оновлено)

балістика

У ніч на 5 вересня у Дніпрі та області лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі в напрямку Дніпропетровщини. 

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Швидкісна ціль на Дніпро, - повідомлялося о 01:19.

Декілька цілей на Дніпро. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 01:20.

Та на Камянське, - повідомили ПС о 01:21.

Вибухи у місті та області

У Дніпрі пролунали вибухи, повідомило "Суспільне" о 01:21. Також повідомлялося про вибухи у Камʼянському на Дніпропетровщині.

Оновлена інформація

О 01:50 очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Він додав, що повітряна тривога в області триває. 

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Автор: 

вибух (4834) Дніпро (3155) Повітряні сили (3752) Дніпропетровська область (5238) Дніпровський район (483)
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