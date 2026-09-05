РФ атакувала Хмельниччину безпілотниками: відомо про 4 постраждалих, пошкоджено підприємства (оновлено)

Вдень 5 вересня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Хмельниччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

"Щойно завершилася атака ворожими безпілотниками. Працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удар РФ по "Каметсталі": Виробництво повністю зупинено. ФОТОрепортаж

Є пошкодження

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.

На місце події виїхали всі відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна поки не може розраховувати на реактивні перехоплювачі "шахедів", - Ігнат

Оновлена інформація

Також повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено 3-поверховий житловий будинок.

Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки, серед яких одна неповнолітня.

Трьох людей госпіталізовано до медичних закладів, одній людині надано допомогу на місці без госпіталізації.