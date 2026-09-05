РФ атакувала Хмельниччину безпілотниками: відомо про 4 постраждалих, пошкоджено підприємства (оновлено)
Вдень 5 вересня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Хмельниччину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Щойно завершилася атака ворожими безпілотниками. Працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Є пошкодження
За попередньою інформацією, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.
На місце події виїхали всі відповідні служби.
Оновлена інформація
Також повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено 3-поверховий житловий будинок.
Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки, серед яких одна неповнолітня.
Трьох людей госпіталізовано до медичних закладів, одній людині надано допомогу на місці без госпіталізації.
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