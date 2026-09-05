Україна поки не може розраховувати на реактивні перехоплювачі "шахедів", - Ігнат

Україна вже має прототипи перехоплювачів реактивних дронів, але ЗСУ поки не можуть повноцінно на них розраховувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Liga.net пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, швидкісні "шахеди" зараз знищують за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів та засобів малої ППО.

"Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносних зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби", — пояснив Ігнат.

Він зазначив, що вже є окремі випадки знищення реактивних БпЛА перехоплювачами, однак їхня частка поки невелика.

"Питання у випробуваннях, масштабуванні та набутті відповідної спроможності", - сказав речник ПС.

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