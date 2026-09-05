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Новини Дрони-перехоплювачі
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Україна поки не може розраховувати на реактивні перехоплювачі "шахедів", - Ігнат

Україна створила прототипи перехоплювачів "Шахедів", але ЗСУ ще не можуть на них розраховувати

Україна вже має прототипи перехоплювачів реактивних дронів, але ЗСУ поки не можуть повноцінно на них розраховувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Liga.net пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, швидкісні "шахеди" зараз знищують за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів та засобів малої ППО.

"Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносних зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби", — пояснив Ігнат.

Він зазначив, що вже є окремі випадки знищення реактивних БпЛА перехоплювачами, однак їхня частка поки невелика.

"Питання у випробуваннях, масштабуванні та набутті відповідної спроможності", - сказав речник ПС.

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Ігнат Юрій (903) Шахед (2478) перехоплювач (177)
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Топ коментарі
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05.09.2026 15:07 Відповісти
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05.09.2026 15:13 Відповісти
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Ні! Тоді доведеться Зеленій кодлі, перестати красти!, а це не припустимо...
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05.09.2026 15:14 Відповісти

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