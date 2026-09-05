Украина пока не может рассчитывать на реактивные перехватчики "шахедов", - Игнат

У Украины уже есть прототипы средств перехвата реактивных дронов, но ВСУ пока не могут в полной мере на них рассчитывать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Liga.net рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, скоростные "шахеды" сейчас уничтожаются с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов и средств малой ПВО.

"Работает авиация, работают зенитные ракетные войска. Если дрон находится в зоне досягаемости малых средств противовоздушной обороны или переносных зенитно-ракетных комплексов, задействуются соответствующие средства", — пояснил Игнат.

Он отметил, что уже есть отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА перехватчиками, однако их доля пока невелика.

"Вопрос в испытаниях, масштабировании и приобретении соответствующего потенциала", — сказал представитель ВВС.

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