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Новости Дроны-перехватчики
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Украина пока не может рассчитывать на реактивные перехватчики "шахедов", - Игнат

Украина создала прототипы перехватчиков "Шахедов", но ВСУ пока не могут на них рассчитывать

У Украины уже есть прототипы средств перехвата реактивных дронов, но ВСУ пока не могут в полной мере на них рассчитывать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Liga.net рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, скоростные "шахеды" сейчас уничтожаются с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов и средств малой ПВО.

"Работает авиация, работают зенитные ракетные войска. Если дрон находится в зоне досягаемости малых средств противовоздушной обороны или переносных зенитно-ракетных комплексов, задействуются соответствующие средства", — пояснил Игнат.

Он отметил, что уже есть отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА перехватчиками, однако их доля пока невелика.

"Вопрос в испытаниях, масштабировании и приобретении соответствующего потенциала", — сказал представитель ВВС.

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Автор: 

Игнат Юрий (710) Шахед (2470) перехватчик (158)
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Топ комментарии
+8
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05.09.2026 15:13 Ответить
+8
Ні! Тоді доведеться Зеленій кодлі, перестати красти!, а це не припустимо...
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05.09.2026 15:14 Ответить
+6
китай продает рашке реактивные двигатели...а наши союзники только ссут от страха
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05.09.2026 15:34 Ответить

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