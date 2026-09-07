Латвія хоче перекрити шлях російському зерну: планують 300% мита

Уряд Латвії планує запровадити 300-відсоткові мита на перевезення та переробку зерна з Росії та Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, якого цитує латвійський суспільний мовник LSM.

Рига також хоче розробити механізми для виявлення зерна, яке могло бути викрадене Росією з окупованих територій України.

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Латвія хоче обмежити транзит російського зерна

Кулбергс заявив, що Латвія прагне домовитися про єдину позицію з іншими країнами Балтії. Йдеться про те, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону.

Прем’єр уже зв’язався з очільником уряду Естонії Крістеном Міхалом. Також він планує провести переговори з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом.

Рига планує встановити 300-відсоткову ставку мита на перевезення зерна з Росії та Білорусі. Мета такого рішення — обмежити його транзит через Латвію та надати пріоритет інтересам латвійських фермерів.

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Окремо Латвія виступає проти можливого обігу зерна, вивезеного з окупованих територій України.

За словами Кулбергса, для цього планують проводити перевірки транзитних вантажів та співпрацювати з Україною і лабораторіями, щоб встановлювати походження зерна.

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Росія збільшує поставки до Балтійського моря

За словами латвійського прем’єра, Росія намагається збільшити експорт зерна, одночасно обмежуючи можливості України використовувати Чорне море для експорту.

Російські експортери вже почали перенаправляти частину поставок із Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.

У минулому експортному сезоні, з липня 2025 року до червня 2026 року, Росія експортувала 46,3 млн тонн зерна. Близько 90% цього обсягу пройшло через порти Чорного та Азовського морів.

Через російські порти Балтійського моря за цей період відвантажили лише 1 млн тонн зерна.

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Водночас із початку нового сезону до середини серпня 2026 року обсяг запитів на відвантаження зерна до російських портів у Балтійському морі вже сягнув 5 млн тонн.

Російські експортери також дедалі більше цікавляться портами країн Балтії, насамперед Латвії. Очікується, що у вересні обсяги відвантажень можуть різко зрости.

Латвійська партія "Національне об’єднання", яка входить до коаліції, пропонує повністю заборонити транзит через Латвію сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського походження. Також партія виступає за заборону зберігання таких вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.

Раніше Литва посилила перевірки російського зерна, яке транспортується через порт Клайпеда, зокрема для встановлення його походження.