Огорожа завдовжки 200 км: Фінляндія завершила будівництво на кордоні з РФ

У Фінляндії завершили будівництво 200-кілометрового захисного паркану на східному кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише фінська суспільна телерадіокомпанія Yle.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Паркан уже збудували, але його можуть продовжити

Будівництво огорожі завершили поблизу прикордонного пункту Нуйямаа у понеділок, 7 вересня.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен не виключила, що згодом паркан можуть розширити.

"На певному етапі буде оцінено, чи є потреба в більшій огорожі. Нам особливо потрібне фінансування з боку ЄС для східних країн-членів, щоб можна було фінансувати подібні проєкти", — сказала Рантанен.

Водночас, за її словами, самого паркану недостатньо для забезпечення безпеки східного кордону Фінляндії.

Також читайте: Міністр оборони Фінляндії про загрозу: Росія прагне повернення сфер впливу СРСР

Фінляндія поки не відкриватиме КПП

Рантанен наголосила, що важливу роль у запобіганні нелегальному в'їзду відіграє Закон про прикордонну безпеку. Його дію зараз пропонується продовжити ще на два роки.

"Цілком очевидно, що, наприклад, Закон про прикордонну безпеку, дію якого зараз пропонується продовжити ще на два роки, відіграє ключову роль у запобіганні нелегальному в’їзду", — заявила міністерка.

Фінляндія також не планує відкривати пункти пропуску на східному кордоні, оскільки ситуація із загрозою не змінилася.

Також читайте: Російському неонацисту Петровському, засудженому до довічного у Фінляндії, пом’якшили вирок

Уночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії тимчасово обмежували повітряний і морський рух над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

7 вересня в Естонії позапланово закрили один із пунктів пропуску на кордоні з Росією через нелегальних мігрантів.