Російському неонацисту Петровському, засудженому до довічного у Фінляндії, пом’якшили вирок
Російському неонацисту та одному з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Воїславу Тордену (Ян Петровський), якого засудили до довічного за воєнні злочини в Україні, пом'якшили вирок.
Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Гельсінський апеляційний суд оголосив рішення - Воїслава Тордена засудили до 12 з половиною років позбавлення волі за три воєнні злочини.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.
- У серпні 2023 року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України. Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
- 15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
- Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.
- У вересні 2024 року прокуратура Фінляндії висунула йому звинувачення у п'яти воєнних злочинах на сході України.
- У березні 2025 року Петровського засудили до довічного.
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