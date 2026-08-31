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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Російському неонацисту Петровському, засудженому до довічного у Фінляндії, пом’якшили вирок

Неонацисту Петровському пом’якшили вирок: довічне скасували

Російському неонацисту та одному з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Воїславу Тордену (Ян Петровський), якого засудили до довічного за воєнні злочини в Україні, пом'якшили вирок.

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Гельсінський апеляційний суд оголосив рішення - Воїслава Тордена засудили до 12 з половиною років позбавлення волі за три воєнні злочини.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.
  • У серпні 2023 року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України. Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
  • 15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
  • Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.
  • У вересні 2024 року прокуратура Фінляндії висунула йому звинувачення у п'яти воєнних злочинах на сході України.
  • У березні 2025 року Петровського засудили до довічного.

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Фінляндія (1200) найманці рф (2146)
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Топ коментарі
+14
Почекають пів року і випустять, бо він харашо себе поводив.
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31.08.2026 12:07 Відповісти
+10
а через 1-2 роки випустять ..красівоє какоє крівосудіє )

фіни здивували
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31.08.2026 12:08 Відповісти
+9
Тут більше питань не до фінів, а до наших спецслужб. Я веду до того, що цей організм мав би десь так з 2015 року вже годувати черв'ячків в якійсь посадці Луганської області.
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31.08.2026 12:16 Відповісти

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