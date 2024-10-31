УКР
У Фінляндії російському бойовику-неонацисту Петровському висунули звинувачення у воєнних злочинах в Україні

Петровський Ян

Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення засновнику і колишньому командиру військового угруповання "Русич" Воїславу Тордену, більш відомому як Ян Петровський, у п'яти воєнних злочинах на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Yle.

За даними слідства, російський бойовик-неонацист брав участь у вбивстві 22 українських військових і тяжкому пораненні ще чотирьох. Зазначається, що злочини були скоєні восени 2014 року.

Крім того, підозрюваному інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

Це перший випадок в історії Фінляндії, коли висуваються звинувачення у воєнних злочинах, які були скоєні в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литві відомо, що її громадянин воює проти України на боці РФ, - міністр оборони Кащюнас

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року  Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.

Нагадаємо, у серпні 2023 року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.

Фінляндія (1379) найманці рф (2079)
Вот и ответ тем кто говорил зачем открывать дела на тех кто не пойман
31.10.2024 14:31 Відповісти
Круто. Дякуємо, Фінляндіє !!!
31.10.2024 14:33 Відповісти
То де ця істота зараз знаходиться? На волі чи парашу нюхає? Тема не розкрита.
31.10.2024 14:43 Відповісти
А коли вже в Україні будуть судити за віськові злочини?
31.10.2024 15:08 Відповісти
Клоуни з масляков- шоу на це не здатні.
31.10.2024 15:31 Відповісти
Респект фінським суддям, бо на наших надії нема, або виправдали б, або умовне дали!
31.10.2024 15:16 Відповісти
Це не нацист а звичайний фашист, бо не існує і не і нувало такої нації як московит або рускіі
31.10.2024 17:14 Відповісти
100% ruski - prinadlezhnost , podvid beshenstva !
31.10.2024 17:30 Відповісти
 
 