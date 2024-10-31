У Фінляндії російському бойовику-неонацисту Петровському висунули звинувачення у воєнних злочинах в Україні
Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення засновнику і колишньому командиру військового угруповання "Русич" Воїславу Тордену, більш відомому як Ян Петровський, у п'яти воєнних злочинах на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Yle.
За даними слідства, російський бойовик-неонацист брав участь у вбивстві 22 українських військових і тяжкому пораненні ще чотирьох. Зазначається, що злочини були скоєні восени 2014 року.
Крім того, підозрюваному інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.
Це перший випадок в історії Фінляндії, коли висуваються звинувачення у воєнних злочинах, які були скоєні в Україні.
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.
Нагадаємо, у серпні 2023 року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.
Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.
