В Финляндии российскому боевику-неонацисту Петровскому предъявлены обвинения в военных преступлениях в Украине

Прокуратура Финляндии выдвинула обвинения основателю и бывшему командиру военной группировки "Русич" Воиславу Тордену, более известному как Ян Петровский, в пяти военных преступлениях на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Yle.

По данным следствия, российский боевик-неонацист участвовал в убийстве 22 украинских военных и тяжелом ранении еще четырех. Отмечается, что преступления были совершены осенью 2014 года.

Кроме того, подозреваемому инкриминируют действия, противоречащие нормам военного права, которые касаются способа ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Это первый случай в истории Финляндии, когда выдвигаются обвинения в военных преступлениях, которые были совершены в Украине.

Напомним, 8 декабря 2023 года, Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать Петровского в Украину и постановил освободить его из-под стражи. Одна из причин отказа в экстрадиции – условия содержания заключенных в украинских тюрьмах.

В августе 2023 года года в Финляндии задержали одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, находящегося под санкциями США за участие в войне против Украины.

Он подозревается в террористических преступлениях, совершенных, по меньшей мере, в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

15 августа 2023 года Офис Генпрокурора Украины направил в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.

Офис генерального прокурора заявил, что продолжит добиваться экстрадиции в Украину российского боевика.