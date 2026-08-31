Российскому неонацисту Петровскому, приговоренному к пожизненному заключению в Финляндии, смягчили приговор

Российскому неонацисту и одному из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Воиславу Тордену (Ян Петровский), приговоренному к пожизненному заключению за военные преступления в Украине, смягчили приговор.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

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Хельсинкский апелляционный суд огласил решение - Воислав Торден приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за три военных преступления.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 8 декабря 2023 года Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать Петровского в Украину и постановил освободить его из-под стражи. Одна из причин отказа в экстрадиции - условия содержания заключенных в украинских тюрьмах.

Вавгусте 2023 года в Финляндии задержали одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины. Его подозревают в террористических преступлениях, совершенных по крайней мере в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

15 августа 2023 года Офис генерального прокурора Украины направил в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте данного лица и предоставил финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.

Офис генерального прокурора заявил, что будет и дальше добиваться экстрадиции в Украину российского боевика.

В сентябре 2024 года прокуратура Финляндии предъявила ему обвинения в пяти военных преступлениях на востоке Украины.

В марте 2025 года Петровского приговорили к пожизненному заключению.

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