Забор протяженностью 200 км: Финляндия завершила строительство на границе с РФ

В Финляндии завершили строительство 200-километрового защитного заграждения на восточной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет финская общественная телерадиокомпания Yle.

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Забор уже построен, но его могут продлить

Строительство ограждения завершили вблизи пограничного пункта Нуйямаа в понедельник, 7 сентября.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен не исключила, что впоследствии забор могут расширить.

"На определенном этапе будет оценено, есть ли необходимость в более обширном ограждении. Нам особенно необходимо финансирование со стороны ЕС для восточных стран-членов, чтобы можно было финансировать подобные проекты", - сказала Рантанен.

В то же время, по её словам, одного только забора недостаточно для обеспечения безопасности восточной границы Финляндии.

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Финляндия пока не будет открывать КПП

Рантанен подчеркнула, что важную роль в предотвращении нелегального въезда играет Закон о пограничной безопасности. Его действие сейчас предлагается продлить еще на два года.

"Совершенно очевидно, что, например, Закон о пограничной безопасности, действие которого сейчас предлагается продлить еще на два года, играет ключевую роль в предотвращении нелегального въезда", - заявила министр.

Финляндия также не планирует открывать пункты пропуска на восточной границе, поскольку ситуация с угрозой не изменилась.

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Ночью 1 сентября Вооруженные силы Финляндии временно ограничили воздушное и морское движение над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

7 сентября в Эстонии внепланово закрыли один из пунктов пропуска на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов.