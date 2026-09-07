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Новости Финляндия готовится защищаться Закрытие Финляндией границы с РФ
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Забор протяженностью 200 км: Финляндия завершила строительство на границе с РФ

граница,забор,Финляндия

В Финляндии завершили строительство 200-километрового защитного заграждения на восточной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет финская общественная телерадиокомпания Yle.

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Забор уже построен, но его могут продлить

Строительство ограждения завершили вблизи пограничного пункта Нуйямаа в понедельник, 7 сентября.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен не исключила, что впоследствии забор могут расширить.

"На определенном этапе будет оценено, есть ли необходимость в более обширном ограждении. Нам особенно необходимо финансирование со стороны ЕС для восточных стран-членов, чтобы можно было финансировать подобные проекты", - сказала Рантанен.

В то же время, по её словам, одного только забора недостаточно для обеспечения безопасности восточной границы Финляндии.

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Финляндия пока не будет открывать КПП

Рантанен подчеркнула, что важную роль в предотвращении нелегального въезда играет Закон о пограничной безопасности. Его действие сейчас предлагается продлить еще на два года.

"Совершенно очевидно, что, например, Закон о пограничной безопасности, действие которого сейчас предлагается продлить еще на два года, играет ключевую роль в предотвращении нелегального въезда", - заявила министр.

Финляндия также не планирует открывать пункты пропуска на восточной границе, поскольку ситуация с угрозой не изменилась.

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Ночью 1 сентября Вооруженные силы Финляндии временно ограничили воздушное и морское движение над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

7 сентября в Эстонии внепланово закрыли один из пунктов пропуска на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов.

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граница (5587) россия (89444) Финляндия (1167)
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Топ комментарии
+10
Уявіть тільки на яке гівно зійшов би наш простий нарід, якби подібне дали Яценюку добудувати за каденцію Петра...
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07.09.2026 21:06 Ответить
+10
Фіни добре знають,хто такі кацапи!!! Слава снайперу Сімо Хяюхя: поклав у грішну землю 542 червоних виродків!!! Слава Герою!
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07.09.2026 21:18 Ответить
+8
Хейткрам Яценюка! Ану розкажіть ще раз, скільки "мільярдів баксів" він украв? Адже ви точно знаєте - 95 квартал надійне джерело. Тєлєга нє даст соврать. Ну і знайома куми троюродного дядька дідової тещі точно бачила...
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07.09.2026 21:34 Ответить

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