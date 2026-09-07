Министр обороны Финляндии об угрозе: Россия стремится вернуть сферы влияния СССР

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что угроза со стороны России будет долгосрочной и непредсказуемой, и призвал оперативно укреплять оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

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"Империалистические устремления России не ограничиваются Украиной. Она стремится, как минимум, к восстановлению сфер влияния времен СССР. Угроза со стороны России будет долгосрочной и непредсказуемой", — сказал Хяккянен.

Финляндия призывает усиливать оборону из-за угрозы со стороны РФ

Министр обороны Финляндии заявил, что на угрозу со стороны России нужно реагировать хладнокровно, но решительно. По его мнению, на фоне углубления сотрудничества между Россией и Китаем Финляндии необходимо трезво оценивать ситуацию с безопасностью.

"Укрепление обороны в нынешних условиях - главная основа мира и стабильности на ближайшие годы. Действовать нужно быстро. Времени на промедление нет, поскольку развитие военного потенциала требует времени. Решения, принимаемые сегодня, дадут практический эффект лишь через несколько лет", - заявил глава Минобороны.

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