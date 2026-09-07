Міністр оборони Фінляндії про загрозу: Росія прагне повернення сфер впливу СРСР

Глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що загроза з боку Росії буде довготривалою та непередбачуваною, і закликав швидко посилювати оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

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"Імперіалістичні устремління Росії не обмежуються Україною. Вона прагне щонайменше повернення сфер впливу часів СРСР. Загроза з боку Росії буде довгою та непередбачуваною", - сказав Хяккянен.

Фінляндія закликає посилювати оборону через загрозу з боку РФ

Міністр оборони Фінляндії заявив, що на загрозу з боку Росії потрібно реагувати холоднокровно, але рішуче. На його думку, на тлі поглиблення співпраці між Росією та Китаєм Фінляндії необхідно тверезо оцінювати безпекову ситуацію.

"Зміцнення оборони у нинішніх умовах – головна основа миру та стабільності на найближчі роки. Діяти потрібно швидко. Часу на зволікання немає, оскільки розвиток військових можливостей потребує часу. Рішення, що приймаються сьогодні, дадуть практичний ефект лише за кілька років", - заявив очільник Міноборони.

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