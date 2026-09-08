Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 499 390 осіб (+1 410 за добу), 12 332 танки, 49 341 артсистема, 25 285 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 499 390 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 499 390 (+1 410) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 332 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.

артилерійських систем – 49 341 (+30) од.

РСЗВ – 2 104 (+1) од.

засоби ППО – 1 612 (+3) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 145 478 (+452) од.

спеціальна техніка – 4 647 (+0) од.

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