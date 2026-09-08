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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 499 390 осіб (+1 410 за добу), 12 332 танки, 49 341 артсистема, 25 285 ББМ. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 499 390 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 499 390 (+1 410) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 332 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 341 (+30) од.
  • РСЗВ – 2 104 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 612 (+3) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 145 478 (+452) од.
  • спеціальна техніка – 4 647 (+0) од.

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Втрати ворога станом на ранок 8 вересня

Автор: 

армія рф (22298) Генштаб ЗС (8994) ліквідація (4603) знищення (11026)
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Топ коментарі
+11
Минув 4584! день москальсько-української війни.
492 одиниці знищеної техніки та 1410!! чумардосів за день.
НРК та арта норм, логістика файно, ППО супер.
Результативність ППО перевалила за 510 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 499 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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08.09.2026 07:24 Відповісти
+5
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08.09.2026 07:25 Відповісти
+4
А куди подівся Ка-27(29)? Учора хвалилися...
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08.09.2026 06:53 Відповісти

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