Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 499 390 человек (+1 410 за сутки), 12 332 танка, 49 341 артиллерийская система, 25 285 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 499 390 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 499 390 (+1 410) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 332 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 285 (+1) шт.

артиллерийских систем — 49 341 (+30) шт.

РСЗО – 2 104 (+1) ед.

средства ПВО – 1 612 (+3) шт.

самолетов – 441 (+0) шт.

вертолетов – 355 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 521 (+5) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592) шт.

крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 145 478 (+452) шт.

специальная техника – 4 647 (+0) ед.

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