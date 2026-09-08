Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 499 390 человек (+1 410 за сутки), 12 332 танка, 49 341 артиллерийская система, 25 285 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 499 390 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 499 390 (+1 410) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 332 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 285 (+1) шт.
- артиллерийских систем — 49 341 (+30) шт.
- РСЗО – 2 104 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 612 (+3) шт.
- самолетов – 441 (+0) шт.
- вертолетов – 355 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 521 (+5) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592) шт.
- крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 145 478 (+452) шт.
- специальная техника – 4 647 (+0) ед.
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492 одиниці знищеної техніки та 1410!! чумардосів за день.
НРК та арта норм, логістика файно, ППО супер.
Результативність ППО перевалила за 510 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 499 000 це більше ніж все населення Белгородської області.