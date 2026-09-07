На фронте произошло 181 боевое столкновение: наиболее ожесточенные бои – на Покровском направлении, – Генштаб

С начала суток 7 сентября на передовой было зафиксировано 181 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 7 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы

Противник нанес 62 авиаудара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5506 дронов-камикадзе и осуществил 1469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес три авиаудара с применением 10 КАБ, проводил семь штурмовых действий, осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Ситуация в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Волоховки, Хатнего и в направлении Петро-Ивановки; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Куриловки и в направлении Купянска, Глушковки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана; одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов вблизи Константиновки, Новоселовки, Ильиновки и в направлении Алексеево-Дружковки.

Всего на Покровском направлении отражено 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Водянское, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Доброполье, Котлино, Новониколаевка, Беляковка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 67 оккупантов и 23 - ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, 10 единиц специальной техники, склад имущества и 53 укрытия врага. Повреждено шесть единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, одна единица специальной техники, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 127 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении противник не проводил наступательных действий.

Восемь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в сторону населенного пункта Рождественка; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении населенного пункта Павловка. На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.

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