На фронте произошло 181 боевое столкновение: наиболее ожесточенные бои – на Покровском направлении, – Генштаб
С начала суток 7 сентября на передовой было зафиксировано 181 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 7 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы
Противник нанес 62 авиаудара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5506 дронов-камикадзе и осуществил 1469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес три авиаудара с применением 10 КАБ, проводил семь штурмовых действий, осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация в Харьковской области
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Волоховки, Хатнего и в направлении Петро-Ивановки; одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Куриловки и в направлении Купянска, Глушковки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана; одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в сторону Юрковки.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов вблизи Константиновки, Новоселовки, Ильиновки и в направлении Алексеево-Дружковки.
- Всего на Покровском направлении отражено 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Водянское, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Доброполье, Котлино, Новониколаевка, Беляковка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 67 оккупантов и 23 - ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, 10 единиц специальной техники, склад имущества и 53 укрытия врага. Повреждено шесть единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, одна единица специальной техники, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 127 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении противник не проводил наступательных действий.
- Восемь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в сторону населенного пункта Рождественка; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении населенного пункта Павловка. На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.
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