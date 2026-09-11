Номер "48": республіканці у Далласі натякнули Венсу на президентське майбутнє

Віцепрезидента США Джея Ді Венса під час закритого сніданку в Далласі зустріли вигуками "48", натякаючи на його можливе обрання 48-м президентом США у 2028 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico від 10 вересня.

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Венса зустріли вигуками про майбутнє президентство

За словами чотирьох учасників заходу, тема президентських виборів 2028 року була помітною серед республіканських законодавців та інших присутніх. Сам Венс при цьому не згадував про майбутню президентську кампанію або свої плани.

Віцепрезидент зосередився на проміжних виборах 2026 року. Він заявив, що вони є вибором між "республіканцями зі здоровим глуздом" і "божевільними людьми" з лівого боку.

Венс закликав республіканців зробити вибори загальнонаціональними та говорити про дії демократів.

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Венс попередив про наслідки перемоги демократів

Віцепрезидент також заявив, що у разі перемоги демократів на виборах до Конгресу вони скасують податкові скорочення та економічні здобутки республіканців.

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Том Еммер також виступив на заході. Він заявив: "Для віцепрезидента межі – це лише небо".

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