Двох бойовиків "Бетмена" судитимуть за катування цивільних у тимчасово окупованому Луганську та примус до рабської праці
Двох учасників незаконного збройного формування "ГШР "Бетмен" судитимуть за катування двох цивільних у тимчасово окупованому Луганську. Одного з потерпілих бойовики, за даними слідства, під погрозою зброї також змушували виконувати важку роботу без оплати.
Про це повідомила поліція Луганської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, злочини були скоєні у 2014 році. За даними слідства, обвинувачені протягом кількох місяців незаконно утримували двох жителів Луганська у підвалі одного з навчальних закладів.
Поліцейські встановили, що чоловіків били та погрожували їм убивством. Потерпілих також вивозили на так звані "допити", де катування продовжувалися.
Одного з цивільних під погрозою застосування зброї примушували до важкої безоплатної праці.
Дії двох учасників незаконного формування кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури обвинувальний акт уже направили до суду.
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