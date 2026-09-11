Двох бойовиків "Бетмена" судитимуть за катування цивільних у тимчасово окупованому Луганську та примус до рабської праці

Двох учасників незаконного збройного формування "ГШР "Бетмен" судитимуть за катування двох цивільних у тимчасово окупованому Луганську. Одного з потерпілих бойовики, за даними слідства, під погрозою зброї також змушували виконувати важку роботу без оплати.

Про це повідомила поліція Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, злочини були скоєні у 2014 році. За даними слідства, обвинувачені протягом кількох місяців незаконно утримували двох жителів Луганська у підвалі одного з навчальних закладів.

Поліцейські встановили, що чоловіків били та погрожували їм убивством. Потерпілих також вивозили на так звані "допити", де катування продовжувалися.

Одного з цивільних під погрозою застосування зброї примушували до важкої безоплатної праці.

Дії двох учасників незаконного формування кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури обвинувальний акт уже направили до суду.

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