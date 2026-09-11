Двоих боевиков "Бетмена" будут судить за пытки мирных жителей во временно оккупированном Луганске и принуждение к рабскому труду

Двух участников незаконного вооруженного формирования "ГШР "Бэтмен" будут судить за пытки двух гражданских лиц во временно оккупированном Луганске. Одного из потерпевших боевики, по данным следствия, под угрозой оружия также заставляли выполнять тяжелую работу без оплаты.

Об этом сообщила полиция Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, преступления были совершены в 2014 году. По данным следствия, обвиняемые в течение нескольких месяцев незаконно удерживали двух жителей Луганска в подвале одного из учебных заведений.

Полицейские установили, что мужчин избивали и угрожали им убийством. Потерпевших также вывозили на так называемые "допросы", где пытки продолжались.

Одного из гражданских лиц под угрозой применения оружия принуждали к тяжелому безвозмездному труду.

Действия двух участников незаконного формирования квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры обвинительный акт уже направлен в суд.

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