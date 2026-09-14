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Шотландія, Уельс та Північна Ірландія готують спільну декларацію про незалежність від Британії, – ЗМІ

Шотландія, Уельс та Північна Ірландія планують вимагати референдумів про незалежність

Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії планують спільно вимагати права на самовизначення та проведення референдумів про майбутнє своїх територій. У понеділок, 14 вересня, у Кардіффі вони мають підписати відповідну спільну декларацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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Лідери трьох територій домовляються про спільні дії

У зустрічі візьмуть участь перший міністр Шотландії Джон Свінні, перший міністр Уельсу Рін ап Йорверт та перша міністерка Північної Ірландії Мішель О'Ніл. До них також приєднається лідерка партії Sinn Féin Мері Лу Макдональд.

Їхні політичні сили планують домовитися про співпрацю в економіці, енергетиці, відносинах з Європою та питаннях самовизначення.

Шотландія та Уельс виступають за членство в Європейському Союзі як незалежні держави. Північна Ірландія має увійти до складу об'єднаної Ірландії.

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Свінні отримав відмову у проведенні референдуму

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем раніше заявляв, що допускає новий референдум щодо незалежності Шотландії за наявності чіткої суспільної підтримки.

Водночас у листі до Джона Свінні він виключив проведення референдуму до наступних парламентських виборів. Бернем заявив, що наразі необхідного суспільного консенсусу для цього немає.

Автор: 

Велика Британія (5006) референдум (625) Північна Ірландія (4) Шотландія (35)
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Топ коментарі
+12
Шукайте рашистські роги. Вони повсюди: Німеччина-АдН, Лейпціг, Болгарія-збройні підприємства, Франція-ліпенці, Іспанія -сепаратисти, Польща- Бандера, УПА…
Кругом фсбешне рило рашистів.
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14.09.2026 01:17 Відповісти
+6
Х*йло розбере Європу на уламки
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14.09.2026 01:15 Відповісти
+5
Порівняння неточне. Тут краще порівнювати із бажаною лаптями «хведералізацію». Бо їм простіше розбиратися із уламками, крок за кроком, ніж із обʼєднаною та сильною країною
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14.09.2026 01:11 Відповісти

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