У Британії чоловіка звинуватили у співпраці з угрупованням, пов’язаним із розвідкою РФ

31-річному громадянину Великої Британії Джошуа Каміджу висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою та підготовці диверсійного акту. За версією британської прокуратури, чоловік міг контактувати з угрупованням, пов’язаним із російською військовою розвідкою.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, який цитує Цензор.НЕТ.

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Британця підозрюють у контактах із угрупованням ГРУ

Королівська прокуратура заявила, що Камідж, імовірно, підтримував зв’язок та отримував вказівки від представника "Добровольчого корпусу ГРУ".

За даними британської сторони, це угруповання перебуває під контролем російської військової розвідки.

"Камідж, імовірно, підтримував зв’язок та отримував вказівки від представника "Добровольчого корпусу ГРУ"", – заявили у британській прокуратурі.

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Камідж має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у четвер, 10 вересня.

Поліція повідомила, що чоловіка затримали 4 вересня у Свіндоні співробітники підрозділу з боротьби з тероризмом.

Раніше повідомлялося, що після невдалої спроби атаки безпілотника із вибухівкою в аеропорту "Лейпциг/Галле" Німеччина активізує свої зусилля у боротьбі з російськими диверсіями.

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