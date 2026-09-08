Корецький зустрівся з послом Британії: говорили про ППО та фінансування ЗСУ

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із послом Великої Британії в Україні Нілом Кромптоном потреби України у засобах протиповітряної оборони та прискорення запланованих постачань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сергія Корецького в телеграм-каналі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україна просить пришвидшити постачання ППО

Сторони також обговорили фінансування Сил оборони України у 2026–2027 роках.

Корецький подякував Великій Британії за оголошений зимовий пакет допомоги на 100 млн фунтів стерлінгів у межах PURL. Ці кошти мають бути спрямовані на зміцнення української протиповітряної оборони.

"Предметно обговорили наші потреби у засобах протиповітряної оборони та необхідність пришвидшення запланованих постачань", — написав Корецький.

Також читайте: Корецький доручив забезпечити роботу метро Києва без затримок через транспортний колапс

Сторони обговорили санкції та фінансування

Окрему увагу приділили посиленню санкційного тиску на Росію.

Корецький також порушив питання спрямування коштів від реалізації окремих підсанкційних російських активів на гуманітарні потреби України. Зокрема, йдеться про програму страхування воєнних ризиків.

Сторони також обговорили макрофінансову стабільність. За словами прем’єра, важливо забезпечити необхідне фінансування Сил оборони України у 2026–2027 роках.

Україна напередодні зимового періоду представила міжнародним партнерам перелік пріоритетних потреб в енергетиці та очікує на допомогу обладнанням і коштами.

Читайте: Бізнесу в Україні доводиться двічі сплачувати акциз через атаки Росії, – "Філіп Морріс Україна"