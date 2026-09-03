Україна представила партнерам пакет енергетичних потреб перед зимою та очікує допомоги, - Сибіга

Україна напередодні зимового періоду представила міжнародним партнерам перелік пріоритетних потреб в енергетиці та очікує на допомогу обладнанням і коштами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в ефірі національного телемарафону.

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Україна визначила головні потреби перед зимою

Сибіга розповів, що під час неформального засідання глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх" він представив партнерам пріоритетний пакет енергетичних потреб.

За його словами, представники країн обговорили, яку саме допомогу кожна з них може надати Україні перед початком зими.

"Безумовно, зима, енергетика. Я представив пріоритетний пакет потреб. Ми проговорили можливості кожної країни, присутньої за столом, в чому вона може нам допомогти напередодні зими", – сказав глава МЗС.

Україна розраховує отримати від партнерів:

енергетичне обладнання;

фінансову допомогу.

Сибіга висловив упевненість, що така підтримка надходитиме.

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Партнери готують рішення щодо підтримки бюджету

Окремо учасники зустрічі обговорили підтримку українського бюджету та його дефіцит.

За словами міністра, Україні необхідно шукати нестандартні та креативні рішення, які допоможуть забезпечити макрофінансову стабільність.

Йдеться, зокрема, про можливість фінансувати українське військо та закуповувати й контрактувати дрони.

"Говорили про підтримку бюджету, про цей дефіцит бюджету, про необхідність пошуку, в тому числі, нестандартних рішень, креативних рішень, аби дозволити нам отримати цю макрофінансову стабільність", – зазначив Сибіга.

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Він також повідомив, що вже отримав підтвердження від кількох країн щодо рішень про підтримку України. Найближчим часом ці рішення мають бути офіційно оформлені.

За словами глави МЗС, про отримані підтвердження він уже доповів президенту України.

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