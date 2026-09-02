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Новини Співпраця України та Чехії Відносини України та Чехії
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Сибіга поінформував главу МЗС Чехії про ситуацію в Україні та ескалацію терору РФ

Сибіга зустрівся з Мацінкою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 2 вересня зустрівся зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

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Сибіга розповів чеському колезі про ситуацію в Україні

Під час зустрічі Сибіга поінформував Мацінку про ситуацію в Україні та посилення російського терору.

"Я поінформував його про ситуацію в Україні та ескалацію терору з боку Росії", – сказав глава українського МЗС.

Міністри також обговорили розвиток двостороннього співробітництва та спільні проєкти.

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Глава МЗС України також зустрівся із Сікорським

Цього ж дня Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

За словами Сибіги, вони поспілкувалися щодо двосторонніх відносин між країнами, співпрацю в оборонній галузі та спільні зусилля з протидії ескалації з боку Росії та загрозам для Європи.

"Наша безпека є неподільною, і ми вдячні Польщі за підтримку", – додав Сибіга.

  • Нагадаємо, 2 вересня в Ірландії проходить неформальне засідання очільників МЗС країн Європейського Союзу. Серед тем обговорення – реакція на інцидент в аеропорту Лейпцига та нові санкції проти Росії.

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Чехія (1574) Сибіга Андрій (1131) Мацінка Петр (7)
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