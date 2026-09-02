Сибига проинформировал главу МИД Чехии о ситуации в Украине и эскалации террора со стороны РФ

2 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со своим чешским коллегой Петром Мацинкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сибига рассказал чешскому коллеге о ситуации в Украине

В ходе встречи Сибига проинформировал Мацинку о ситуации в Украине и усилении российского террора.

"Я проинформировал его о ситуации в Украине и эскалации террора со стороны России", — сказал глава украинского МИД.

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества и совместные проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига в Кишиневе вручил главе МИД Молдовы орден "За заслуги" II степени

Глава МИД Украины также встретился с Сикорским

В тот же день Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По словам Сибиги, они обсудили двусторонние отношения между странами, сотрудничество в оборонной сфере и совместные усилия по противодействию эскалации со стороны России и угрозам для Европы.

"Наша безопасность неделима, и мы благодарны Польше за поддержку", – добавил Сибига.