Сибига проинформировал главу МИД Чехии о ситуации в Украине и эскалации террора со стороны РФ
2 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со своим чешским коллегой Петром Мацинкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
Сибига рассказал чешскому коллеге о ситуации в Украине
В ходе встречи Сибига проинформировал Мацинку о ситуации в Украине и усилении российского террора.
"Я проинформировал его о ситуации в Украине и эскалации террора со стороны России", — сказал глава украинского МИД.
Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества и совместные проекты.
Глава МИД Украины также встретился с Сикорским
В тот же день Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
По словам Сибиги, они обсудили двусторонние отношения между странами, сотрудничество в оборонной сфере и совместные усилия по противодействию эскалации со стороны России и угрозам для Европы.
"Наша безопасность неделима, и мы благодарны Польше за поддержку", – добавил Сибига.
- Напомним, 2 сентября в Ирландии проходит неформальное заседание глав МИД стран Европейского Союза. Среди тем обсуждения — реакция на инцидент в аэропорту Лейпцига и новые санкции против России.
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