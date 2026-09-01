Сибига в Кишиневе вручил главе МИД Молдовы орден "За заслуги" II степени

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Кишиневе с вице-премьером — министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем и вручил ему государственную награду Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил МИД.

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Сибига вручил Попшою орден

Встреча состоялась по пути Сибиги в Ирландию, где он должен принять участие в неформальной встрече министров Европейского Союза.

Украинский министр вручил молдавскому коллеге орден "За заслуги" II степени. Награду Попшой получил по решению президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Сибиги, награда является признанием личного вклада молдавского министра в укрепление отношений между Украиной и Молдовой, а также последовательной поддержки Украины со стороны Молдовы.

"Мы высоко ценим наше тесное партнерство и будем продолжать его укреплять, в частности в формате Одесского треугольника с участием Румынии", — отметил Сибига.

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Украина и Молдова обсудили путь в ЕС

Сибига проинформировал Попшоя об усилении Россией террора и ее неспособности достичь результатов на поле боя. Стороны также обсудили последние российские удары по приграничной инфраструктуре.

Отдельно министры говорили о европейской интеграции Украины и Молдовы.

"Наши государства идут общим путем в Европейский Союз, и мы полны решимости продвигаться по нему бок о бок. Мы готовы открыть все оставшиеся кластеры и призываем государства-члены ЕС действовать", — сказал Сибига.

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Он также отметил, что стороны обсудили совместные шаги по противодействию попыткам России дестабилизировать Украину, Молдову и регион в целом.

В ночь на 1 сентября российские ударные беспилотники атаковали паромный пункт пропуска "Орловка" на украинско-румынской границе. Из-за атаки он прекратил работу.

В ночь на 25 августа российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed инфраструктуру пункта пропуска "Виноградовка", расположенного в Одесской области.