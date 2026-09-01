Сибіга у Кишиневі вручив главі МЗС Молдови орден "За заслуги" ІІ ступеня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Кишиневі з віцепрем’єром – міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм та вручив йому державну нагороду України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило МЗС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сибіга вручив Попшоєві орден

Зустріч відбулася дорогою Сибіги до Ірландії, де він має взяти участь у неформальній зустрічі міністрів Європейського Союзу.

Український міністр вручив молдовському колезі орден "За заслуги" ІІ ступеня. Нагороду Попшой отримав за рішенням президента України Володимира Зеленського.

За словами Сибіги, відзнака є визнанням особистого внеску молдовського міністра у зміцнення відносин між Україною та Молдовою, а також послідовної підтримки України з боку Молдови.

"Ми високо цінуємо наше тісне партнерство та продовжимо його зміцнювати, зокрема у форматі Одеського трикутника за участю Румунії", – зазначив Сибіга.

Також читайте: Під час атаки РФ на Україну Молдова знову зафіксувала порушення свого повітряного простору

Україна і Молдова обговорили шлях до ЄС

Сибіга поінформував Попшоєві про посилення Росією терору та її нездатність досягти результатів на полі бою. Сторони також обговорили останні російські удари по прикордонній інфраструктурі.

Окремо міністри говорили про європейську інтеграцію України та Молдови.

"Наші держави мають спільний шлях до Європейського Союзу, і ми сповнені рішучості просуватися ним пліч-о-пліч. Ми готові відкрити всі кластери, що залишилися, та закликаємо держави-члени ЄС діяти", – сказав Сибіга.

Також читайте: Москва хоче відкрити 17 дільниць у Придністров’ї: Молдова заявила про порушення суверенітету

Він також зазначив, що сторони обговорили спільні кроки для протидії спробам Росії дестабілізувати Україну, Молдову та регіон загалом.

У ніч проти 1 вересня російські ударні безпілотники атакували поромний пункт пропуску "Орлівка" на українсько-румунському кордоні. Через атаку він припинив роботу.

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed інфраструктуру пункту пропуску "Виноградівка", розташованого на Одещині.