Украина представила партнерам пакет энергетических потребностей перед зимой и ожидает помощи, - Сибига

Накануне зимнего периода Украина представила международным партнерам перечень приоритетных потребностей в энергетике и ожидает помощи в виде оборудования и финансовых средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире национального телемарафона.

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Украина определила основные потребности перед зимой

Сибига рассказал, что во время неформального заседания глав МИД стран ЕС в формате "Гимних" он представил партнерам приоритетный пакет энергетических потребностей.

По его словам, представители стран обсудили, какую именно помощь каждая из них может оказать Украине перед началом зимы.

"Безусловно, зима, энергетика. Я представил приоритетный пакет потребностей. Мы обсудили возможности каждой страны, присутствующей за столом, в чем она может нам помочь в преддверии зимы", — сказал глава МИД.

Украина рассчитывает получить от партнеров:

энергетическое оборудование;

финансовая помощь.

Сибига выразил уверенность, что такая поддержка будет поступать.

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Партнеры готовят решение о поддержке бюджета

Отдельно участники встречи обсудили поддержку украинского бюджета и его дефицит.

По словам министра, Украине необходимо искать нестандартные и креативные решения, которые помогут обеспечить макрофинансовую стабильность.

Речь идет, в частности, о возможности финансирования украинской армии, а также закупки и заключения контрактов на поставку дронов.

"Говорили о поддержке бюджета, об этом бюджетном дефиците, о необходимости поиска, в том числе, нестандартных решений, креативных решений, чтобы позволить нам добиться этой макрофинансовой стабильности", — отметил Сибига.

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Он также сообщил, что уже получил подтверждение от нескольких стран относительно решений о поддержке Украины. В ближайшее время эти решения должны быть официально оформлены.

По словам главы МИД, о полученных подтверждениях он уже доложил президенту Украины.

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