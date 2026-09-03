Украина представила партнерам пакет энергетических потребностей перед зимой и ожидает помощи, - Сибига
Накануне зимнего периода Украина представила международным партнерам перечень приоритетных потребностей в энергетике и ожидает помощи в виде оборудования и финансовых средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире национального телемарафона.
Украина определила основные потребности перед зимой
Сибига рассказал, что во время неформального заседания глав МИД стран ЕС в формате "Гимних" он представил партнерам приоритетный пакет энергетических потребностей.
По его словам, представители стран обсудили, какую именно помощь каждая из них может оказать Украине перед началом зимы.
"Безусловно, зима, энергетика. Я представил приоритетный пакет потребностей. Мы обсудили возможности каждой страны, присутствующей за столом, в чем она может нам помочь в преддверии зимы", — сказал глава МИД.
Украина рассчитывает получить от партнеров:
- энергетическое оборудование;
- финансовая помощь.
Сибига выразил уверенность, что такая поддержка будет поступать.
Партнеры готовят решение о поддержке бюджета
Отдельно участники встречи обсудили поддержку украинского бюджета и его дефицит.
По словам министра, Украине необходимо искать нестандартные и креативные решения, которые помогут обеспечить макрофинансовую стабильность.
Речь идет, в частности, о возможности финансирования украинской армии, а также закупки и заключения контрактов на поставку дронов.
"Говорили о поддержке бюджета, об этом бюджетном дефиците, о необходимости поиска, в том числе, нестандартных решений, креативных решений, чтобы позволить нам добиться этой макрофинансовой стабильности", — отметил Сибига.
Он также сообщил, что уже получил подтверждение от нескольких стран относительно решений о поддержке Украины. В ближайшее время эти решения должны быть официально оформлены.
По словам главы МИД, о полученных подтверждениях он уже доложил президенту Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль