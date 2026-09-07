Корецький доручив забезпечити роботу метро Києва без затримок через транспортний колапс

Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві ввечері 7 вересня.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Доручення прем'єра

Корецький доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому.

"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", — наголосив прем'єр.

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Про ситуацію в місті

За словами Корецького, затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту киянам.

"Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей — наш спільний та безумовний пріоритет", — підсумував прем'єр-міністр.

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