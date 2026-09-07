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Новини Робота транспорту під час тривоги
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Корецький доручив забезпечити роботу метро Києва без затримок через транспортний колапс

Транспортний колапс у Києві 7 вересня - рішення уряду

Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві ввечері 7 вересня.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Доручення прем'єра

Корецький доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому.

"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", — наголосив прем'єр.

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Про ситуацію в місті

  • За словами Корецького, затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту киянам.

"Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей — наш спільний та безумовний пріоритет", — підсумував прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві обмежили проведення масових та спортивних заходів через погіршення безпекової ситуації, - Кличко

Автор: 

Київ (16972) Метрополітен (895) транспорт (1119) Корецький Сергій (117)
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Топ коментарі
+4
А якщо дрон влучить в автобус/тролейбус/трамвай, які працюють під час тривог ??? А якщо - у натовп на зупинках, в автівки у заторах ??? А якщо пеніс у церкві встане, то до церкви не ходити ???
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07.09.2026 22:12 Відповісти
+4
Штука в іншому, Київський метрополітен - це комунальне підприємство яке в підпорядкуванні мерії Києва (Кличка), і розпорядження Корецького в цьому випадку - це пук в калюжу. З таким самим успіхом він може давати розпорядження метрополітену Нью-Йорка але ж це розраховане на лохторат.
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07.09.2026 22:14 Відповісти
+3
Попробовал бы кто- нибудь
Забрать у мэрии Нью- Йорка
Миллиарды !!!!!
А Зеля взял и забрал у Киева
А ведь эти миллиарды - не личные деньги Кличка
Это налоги киевлян
Нас вообще не считают за людей в собственной стране
Не понимаю - на фига мы платим налоги ???????
Если их у нас крадут!!!!!!!!!!!!
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07.09.2026 22:21 Відповісти

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