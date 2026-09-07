Корецький доручив забезпечити роботу метро Києва без затримок через транспортний колапс
Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві ввечері 7 вересня.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Доручення прем'єра
Корецький доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому.
"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", — наголосив прем'єр.
Про ситуацію в місті
- За словами Корецького, затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту киянам.
"Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей — наш спільний та безумовний пріоритет", — підсумував прем'єр-міністр.
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Забрать у мэрии Нью- Йорка
Миллиарды !!!!!
А Зеля взял и забрал у Киева
А ведь эти миллиарды - не личные деньги Кличка
Это налоги киевлян
Нас вообще не считают за людей в собственной стране
Не понимаю - на фига мы платим налоги ???????
Если их у нас крадут!!!!!!!!!!!!